"Меня и птурили, и РПГ прилетало, и "Грады" прилетали, и вот танк цел", поделился российский военнослужащий

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский танк Т-72Б3М выдержал 16 попаданий из гранатомета РПГ. Об этом рассказал командир танка Южной группировки с позывным Велес.

"Меня и птурили, и РПГ прилетало, и "Грады" прилетали, и вот танк цел. Был случай, за один день я получил 16 [снарядов] РПГ, в том числе и кумулятивные. И [снаряд от РСЗО] "Град" получал я один - прям под гусянку он падал мне. Артой не догоняли", - сказал Велес на видео, предоставленном Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что сейчас экипажи танков Т-72Б3М Южной группировки войск, действуя на константиновском направлении, осуществляют поддержку наступающим группам пехоты. Там также предоставили кадры с уничтожением опорных пунктов ВСУ.