МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск "Север" при помощи FPV-дронов уничтожили замаскированную БМП и солдат ВСУ в ходе выполнения задач по созданию зоны безопасности в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив соответствующие кадры.

"Военнослужащими одного из подразделений разведки с применением разведывательных БПЛА была обнаружена боевая машина пехоты ВСУ, замаскированная в лесополосе в зоне проведения СВО в Сумской области.

Разведчики передали координаты цели командованию мотострелкового батальона. Затем было принято решение обездвижить технику противника и уничтожить группу боевиков ВСУ в рамках создания буферной зоны в Сумской области", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие были уничтожены огнем из крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес".