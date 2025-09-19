Марочко: ВС РФ продвинулись у двух поселений под Купянском и отбили лесополосу

Военный эксперт добавил, что в окрестностях Глушковки российские бойцы подровняли линию боевого соприкосновения и улучшили тактическое положение

ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие продвинулись сразу у двух поселений под Купянском Харьковской области - у Кучеровки и Петропавловки. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, в ходе боев бойцы РФ отбили лесополосу и уничтожили укрепрайон Вооруженных сил Украины.

"После нанесения поражения живой силе и технике вооруженных формирований Украины российским бойцам удалось продвинуться в районах населенных пунктов Кучеровка и Петропавловка Харьковской области. Северо-западнее Степовой Новоселовки под наш контроль перешла лесополоса, которую украинские боевики удерживали длительное время", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что в окрестностях Глушковки российские бойцы, уничтожив укрепрайон противника, подровняли линию боевого соприкосновения и улучшили тактическое положение.