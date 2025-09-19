По многим из этих мест нельзя наносить удары из соображений безопасности мирных граждан, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Проживающие в Херсонской и Запорожской областях мирные жители охотно делятся местоположением территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и местами проживания военнослужащих ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Мирные жители, особенно те, кто не хочет служить, или те, родственников или близких которых мобилизовали, достаточно охотно продолжают делиться местоположением и маршрутами передвижений ТЦК и местами массового проживания ВСУ", - сказали там.

Собеседник при этом обратил внимание на то, что по многим из этих мест невозможно нанести удар из соображений безопасности мирных граждан. "Поэтому российские войска просто наблюдают, в том числе и с помощью местных очагов сопротивления, чтобы в нужный момент нанести неожиданный удар", - пояснил он.