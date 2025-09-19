Хорват заявил, что у него украинское гражданство, но он не рассчитывал на проверку остальных документов

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Гражданин Хорватии, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, сдался в плен российским операторам БПЛА в Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС пилот FPV-дрона гвардейской артиллерийской бригады в составе группировки войск "Днепр" с позывным Майкоп.

"Иностранцы среди сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ попадались. Был хорват, который пытался показать нам, что у него украинское гражданство. Но он не рассчитал, что мы проверим у него остальные документы. Украинское гражданство и паспорт он получил месяц назад, а хорватский паспорт был с начала", - сказал он.

По его словам, в Запорожской области военнослужащие ВСУ неоднократно сдавались в плен операторам БПЛА. Увидев атакующий российский FPV-дрон, украинские солдаты поднимали руки, показывая, что готовы сложить оружие, и ждали разведывательный БПЛА, который укажет им маршрут в одно из российских подразделений.