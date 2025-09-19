Противник потерял до взвода личного состава убитыми и две ББМ, добавили в российских силовых структурах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Северной группировки войск за сутки отразили семь контратак ВСУ на сумском направлении, противник потерял до взвода личного состава убитыми. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"За сутки бойцы группировки "Север" отразили семь контратак: по одной в районе Юнаковки, Андреевки, Беловодов; по две в районе Алексеевки и Садков. Кроме того, в районе Садков сорвано пять попыток выдвижения штурмовых групп противника", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что для атак командование ВСУ задействовало подразделения 47-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельно десантно-штурвомой бригады, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки ВСУ, усиленные мобилизованными военными из бригад теробороны. Также противник задействовал бронетехнику. Кроме того, добавил собеседник агентства, в атаках принимали участия подразделения сил специальных операций ВСУ.

"В ходе отражения враг потерял в общей сложности до взвода личного состава убитыми и две ББМ", - сказали в силовых структурах.