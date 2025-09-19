ТАСС: на востоке Волчанска один из батальонов ВСУ потерял боеспособность

В результате авиаудара большие потери понес батальон иностранных наемников противника в районе Юрченково Харьковской области

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Один из батальонов 71-й отдельной егерской бригады (ОЕБр) ВСУ потерял боеспособность в ходе боев на востоке Волчанска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В ходе боев на востоке Волчанска потерял боеспособность один из батальонов 71 ОЕБр ВСУ, который выводится на восполнение потерь", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате авиаудара большие потери понес батальон иностранных наемников ВСУ в районе Юрченково Харьковской области.