Командир подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ с позывным Волга считает, что противник психологически устал и чаще сдается в плен

МАРИУПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Двое украинских военнослужащих добровольно сдались в плен российским штурмовикам при зачистке здания, в котором находился опорный пункт ВСУ. Об этом ТАСС сообщил командир подразделения группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ с позывным Волга.

"Мне кажется, что он [противник] психологически устал уже. Как-то ему тяжело. Сил становится все меньше и меньше. В плен сдаются. Буквально четыре дня назад нашей группой были пойманы два пленных. Сами сдались, сами пришли", - подчеркнул боец.

Он также рассказал, что противник деморализован, все больше украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен.