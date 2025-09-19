Противник "оставлял бутылки на мине-ловушке, под которой лежал фугас либо осколочный боеприпас", рассказал российский военнослужащий

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие при отступлении со своих позиций в Запорожской области оставляют заминированные бутылки с водой, рассчитывая, что на них подорвутся российские штурмовики. Об этом сообщил ТАСС командир группы разминирования инженерно-саперного полка 58-й армии группировки войск "Днепр" с позывным Вожатый.

"В моей практике была работа со штурмовиками, когда противник минировал питьевую воду. Он оставлял бутылки на мине-ловушке, под которой лежал фугас либо осколочный боеприпас. Когда наш боец провел не один час работы по противнику, зачастую его мучает жажда, и когда он видит 5-литровую или полуторалитровую бутылку с водой, он думает, что противник ее оставил впопыхах, при отходе с позиции. Такие случаи у нас были, мы их находили, никто в тот день не пострадал", - рассказал офицер.