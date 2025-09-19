Как отметил губернатор Белгородской области, это связано с высотой их полета

БЕЛГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Украинские дроны не уничтожаются непосредственно у границы с Россией из-за их высоты полета.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии.

По его словам, высота беспилотников не позволяет их сбивать сразу у границы. Когда же они снижаются, российские подразделения "захватывают их в цель", - заявил Гладков, отвечая на вопрос о том, почему дроны ВСУ, которые наносят удары по мирным жителям, не сбиваются сразу, несмотря на сообщения о направлении их полета и точном количестве.