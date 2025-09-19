Военный эксперт добавил, что практически по всему пути движения в этих лесах солдаты РФ "сталкиваются со зловонным трупным запахом"

ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины не эвакуируют тела погибших сослуживцев из Кременских лесов в Луганской Народной Республике и устраивают массовые стихийные захоронения, в том числе в воронках от артиллерийских снарядов. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"При освобождении Кременских лесов и продвижения в Серебрянском лесничестве наши военнослужащие на своем пути встречают огромное количество скелетированных и мумифицированных останков украинских боевиков. Также, по характерным признакам, часто встречаются места стихийных захоронений. Только в районе одного из взводных опорных пунктов противника, который был захвачен нашими военнослужащими, в артиллерийской воронке обнаружено более 20 непогребенных тел", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что практически по всему пути движения в Кременских лесах солдаты РФ "сталкиваются со зловонным трупным запахом".

6 сентября Марочко сообщал ТАСС, что менее 15% Кременских лесов остаются под контролем ВСУ. При этом ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что российские войска освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики.