В Минобороны РФ отметили, что после освобождения населенного пункта ВС России продолжили наступление на направлении

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. ВСУ отступили, понеся значительные потери в Муравке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры боевой работы подразделений 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта.

"Военнослужащие гвардейского алейского соединения группировки войск «Центр», выявив огневые точки и места скопления украинских неонацистов, нанесли огневое поражение формированиям ВСУ ударами артиллерии и беспилотными летательными аппаратами, что позволило штурмовым группам оперативно войти в населенный пункт. Противник, неся значительные потери, отступил и, не сумев организовать устойчивую оборону, покинул поле боя, спасаясь бегством", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после освобождения Муравки ВС РФ продолжили наступление на направлении.