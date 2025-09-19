ТАСС: волонтеры ВСУ собирают средства на "бесполезные игрушки"

Волонтеры присваивают себе большую часть средств, заявили в в российских силовых структурах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Волонтеры 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) не интересуются жизнями военнослужащих ВСУ и собирают средства на невостребованную технику. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Там пояснили, что ранее волонтеры опубликовали пост со сбором средств на станцию радиоэлектронной борьбы для подразделения, а также фотографии дронов, против которых планируется ее использовать. Однако на фотографиях были показаны оптоволоконные дроны, против которых станции РЭБ бессильны.

"Это в очередной раз доказывает, что волонтерам плевать на ВСУ, их главная цель собрать больше денег на бесполезные игрушки, присвоив себе большую часть средств", - отметил собеседник агентства.