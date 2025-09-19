Украинские военнослужащие и блогеры отмечают, что "отправить людей в такие траншеи - значит отправить их на верную смерть"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Военные 47-й отдельной инженерной бригады (ОИБр) ВСУ пытаются скрыть вину коррупционеров, воровавших средства при строительстве оборонительных сооружений. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что тема коррупции при строительстве фортификаций обсуждается на Украине особенно остро. "В социальных сетях от имени 47-й инженерной бригады ВСУ начали распространяться фотографии взводного опорного пункта, оборудованного бригадой. Цель - убедить население, что с укреплениями все хорошо и никому не стоит беспокоиться. Но укрепления отрыты в чистом поле, где в условиях современной войны невозможно держать оборону", - указал собеседник агентства.

Публикация была раскритикована в социальных сетях. Украинские военнослужащие и блогеры отмечают, что "отправить людей в такие траншеи - значит отправить их на верную смерть".

"Таким образом, командование 47-й ОИБр, решив прикрыть преступные действия чиновников, только дискредитировали сами себя. Зачем командование бригады публикует это - неизвестно. Логики в их действиях нет. Разве что если они сами причастны к разворовыванию средств при строительстве оборонительных сооружений", - предположил собеседник агентства.