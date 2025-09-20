ТАСС: в бригаде Нацгвардии "Хартия" появляется все больше медийных украинцев

В российских силовых структурах сообщили, что это может быть связано с внутриполитической борьбой и предстоящим выборам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Различные украинские медийные личности все чаще появляются в 13-й бриагде оперативного назначения "Хартия" Нацгвардии Украины после прихода нового командира. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там пояснили, что украинские СМИ распространяют информацию о том, что в этой бригаде в должности командира взвода БПЛА служит главред украинского издания "Цензор.нет" (признано экстремистским в РФ) Юрий Бутусов.

"Это уже второй "медийный" военнослужащий 13-й бригады, о котором стало известно за последнее время. С приходом в "Хартию" нового комбрига мы все чаще видим различного рода медийные личности в ее составе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, появление известных украинских личностей в составе "Хартии" может быть связано с внутриполитической борьбой и предстоящим выборам. Так, Бутусов ранее был замечен в симпатиях к экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее в российских силовых структурах рассказали ТАСС о том, что новый командир "Хартии" продает воинские звания. Так, украинский менеджер-экономист, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы, бывший министр экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка Павел Шеремет "дорос до звания капитана". При этом он не вступал в ВСУ, а в его социальных сетях - только фотографии из кабинетов и конференц-залов.