ТАСС: у Синельникова штурмовые группы спецроты ВСУ отступили с большими потерями

В российских силовых структурах сообщили, что атаку противника отразили бойцы группировки "Север"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Штурмовые группы спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ с большими потерями отступили на исходные позиции у Синельникова Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в лесу западнее Синельникова бойцы "Севера" отразили одну попытку противника деблокировать подразделения 57-й омпбр и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Штурмовые группы спецроты 57-й омпбр ВСУ с большими потерями отступили на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ТАСС в силовых структурах 21 сентября, в районе Синельникова противник попытался провести контратаку силами 57-й бригады, однако успеха не имел. В ходе дальнейших боев российские бойцы блокировали часть подразделений 57-й и 127-й бригад в количестве до роты.