24 сентября, 10:20,
обновлено 24 сентября, 10:42
Военная операция на Украине

Песков: Россия аккуратно движется в СВО для минимизации потерь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Артем Геодакян/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Артем Геодакян/ ТАСС
По словам пресс-секретаря президента, "это очень продуманные действия", которые "лучше растянуть по времени, чем спешить, пытаться приурочить к чему-то какие-то победы, но при этом увеличить количество погибших"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России очень аккуратно продвигаются вперед в зоне специальной военной операции, чтобы минимизировать потери. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Президент неоднократно об этом говорил, что мы идем вперед очень аккуратно, чтобы минимизировать потери. Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "это очень продуманные действия", которые "лучше растянуть по времени, чем спешить, пытаться приурочить к чему-то какие-то победы, но при этом увеличить количество погибших". 

