Песков: Россия аккуратно движется в СВО для минимизации потерь

По словам пресс-секретаря президента, "это очень продуманные действия", которые "лучше растянуть по времени, чем спешить, пытаться приурочить к чему-то какие-то победы, но при этом увеличить количество погибших"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России очень аккуратно продвигаются вперед в зоне специальной военной операции, чтобы минимизировать потери. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Президент неоднократно об этом говорил, что мы идем вперед очень аккуратно, чтобы минимизировать потери. Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный", - сказал представитель Кремля.

