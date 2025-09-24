Слова Трампа о "бумажном тигре" и предложение Путина по ДСНВ. О чем рассказал Песков

О чем рассказал Песков

Россия - медведь, а не тигр, "бумажных медведей" не бывает. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью радио РБК, комментируя утверждение американского лидера Дональда Трампа, назвавшего страну "бумажным тигром".

Он также отметил, что президент России Владимир Путин "протягивает руку" США своим предложением по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О заявлениях Трампа

Что касается слов американского лидера, назвавшего Россию "бумажным тигром", то страна больше ассоциируется с медведем: "Бумажных медведей не бывает, и Россия - настоящий медведь".

Не со всем, что сказал, Трамп во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, в том числе касательно конфликта на Украине, можно согласиться: "Здесь не со всем можно согласиться".

Трамп является бизнесменом и хочет "заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и подороже американский сжиженный газ".

О российской экономике

Россия сохраняет свою устойчивость и макроэкономическую стабильность, несмотря на санкции и "мировую экономическую неразбериху".

Российская экономика перестроилась под нужды спецоперации и покрывает "с лихвой" все потребности фронта.

Проект бюджета на следующие три года "абсолютно сбалансированный".

Об отношениях с США

У России будет возможность донести свою оценку последних событий вокруг украинского урегулирования до США: "Каналы диалога действуют, мы разговариваем с американцами".

Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован: "Но он в любой момент может быть организован".

Путин "по-прежнему высоко ценит" готовность Трампа искать развязки украинского конфликта.

Отношения Путина и Трампа позволяют им обсуждать достаточно острые темы и доносить друг до друга основные посылы.

Трамп не может не видеть открытость Путина к процессу урегулирования.

Устранение "раздражителей" в отношениях России и США "идет вяло", результативность пока близка к нулевой.

Россия предлагает выводить отношения с США из оцепенения параллельно с украинским урегулированием.

Путин и Трамп общаются на "ты" и тепло относятся друг к другу.

Предложением по ДСНВ Путин "протягивает руку" США: "Но там есть важная оговорка: все эти наши предложения, добрая политическая воля Путина останутся жизнеспособными только в том случае, если соответствующую позицию займет Вашингтон".

О спецоперации

Россия продолжает вести спецоперацию для того, чтобы обеспечить комфортное настоящее и будущее страны: "И делаем мы это и для настоящего нашей страны, и для будущего нашей страны, на многие поколения вперед".

Российские войска движутся вперед, украинские войска несут большие потери: "Динамика очевидна: наши войска по всей линии фронта находятся в состоянии достаточно уверенного продвижения вперед. ВСУ несут большие потери".

Москва прекрасно защищена средствами ПВО: "С точки зрения военного какого-то эффекта и достижения военных целей - оперирование беспилотниками, нападение на Москву, которая прекрасно, кстати, защищена средствами ПВО, другие города защищены - это скорее носит такой пиар-эффект".

Россия движется в спецоперации очень аккуратно, чтобы минимизировать потери: "Это очень продуманные действия".

Поток добровольцев позволяет ВС России комплектовать подразделения: "Поэтому здесь у нас процесс отлажен".

Путин неоднократно предлагал решить первопричины российско-украинского конфликта: "Предлагалось всем, предлагалось всему миру. Но мы услышали жесткие отказы со стороны американцев вести разговоры на эту тему".

Позиции для Киева значительно ухудшатся, если украинская сторона не захочет вести переговоры сейчас: "Для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже".

О возможности встречи Путина и Зеленского

Путин сохраняет готовность ко встрече с Владимиром Зеленским, но без подготовки это будет "пиар-акцией, обреченной на провал": "Путин сказал, что он готов на встречу. Путин, правда, уточнил, что есть смысл встречаться после того, как стороны сделают "домашнюю работу", когда будет произведена подготовка на экспертном уровне".

Киев предлагал для встречи неприемлемые варианты, как Швейцария и Австрия.

Отказ Зеленского приехать в Москву вызывает недоумение.

Украина не проявила желание создать рабочие группы в рамках переговоров по урегулированию: "Киевская сторона абсолютно на это не ответила. Это все повисло в воздухе. Рабочие группы не созданы, более того - никакого ответа не получено. Никакого желания из Киева не проявлено".

О безопасности и войне против России