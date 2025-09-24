РФ делает это, чтобы обеспечить интересы государства и достигнуть целей, которые президент Владимир Путин ставил с самого начала, сообщил представитель Кремля

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия продолжает вести специальную военную операцию для того, чтобы обеспечить комфортное настоящее и будущее страны, для поколений, которые сменят нынешнее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Мы продолжаем нашу специальную военную операцию для того, чтобы обеспечить наши интересы и достигнуть тех целей, которые верховный главнокомандующий и президент нашей страны [Владимир] Путин ставил с самого начала. И делаем мы это и для настоящего нашей страны, и для будущего нашей страны, на многие поколения вперед", - сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что для обеспечения интересов россиян необходимо урегулировать первопричины российско-украинского конфликта, что неоднократно пытался сделать президент России Владимир Путин.