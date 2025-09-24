Президент РФ четко обозначил свою позицию, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сохраняет готовность ко встрече с Владимиром Зеленским, но без подготовки это будет "пиар-акцией, обреченной на провал". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

"Путин четко обозначил свою позицию. Путин сказал, что он готов на встречу. Путин, правда, уточнил, что есть смысл встречаться после того, как стороны сделают "домашнюю работу", когда будет произведена подготовка на экспертном уровне. Встречаться без подготовки - это, скорее, пиар-акция, обреченная, скорее, на провал", - отметил представитель Кремля.