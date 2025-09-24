На кадрах видно, как БПЛА PD-2 теряет высоту и при столкновении с землей детонирует

ГЕНИЧЕСК, 24 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в Херсонской области отразили атаку вражеского дрона с использованием системы РЭБ, передает корреспондент ТАСС.

Утром беспилотник, который направлялся в сторону Крыма, был зафиксирован в тыловом районе над автомобильной трассой. В регионе в это время было объявлено предупреждение об опасности БПЛА. На кадрах, сделанных корреспондентом ТАСС, видно, как дрон PD-2 теряет высоту и при столкновении с землей детонирует.

"Военнослужащие уничтожили дрон самолетного типа с помощью системы РЭБ, она успешно помогает в борьбе с дронами различных типов на всей территории региона", - сообщили ТАСС в силовых структурах.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что средства ПВО и Черноморского флота сбили 16 беспилотников над городом, объекты не получили повреждения.