МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Украинские войска в Кировске использовали типичную тактику и превратили каждый дом и подвалы в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В целях обороны Кировска ВСУ использовали типичную тактику, характерную для урбанизированных территорий Донбасса: каждый дом и подвалы были превращены в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя. Для защиты от штурмов применялись инженерные заграждения и сплошное минирование участков местности", - сказали в ведомстве.