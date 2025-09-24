Бойцы группировки "Запад" на краснолиманском направлении завершают освобождение населенного пункта Кировск (украинское название - Заречное) на севере ДНР, сообщили в Минобороны России.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход освобождения
- Подразделения группировки "Запад" использовали в Кировске на краснолиманском направлении эффект внезапности, с ходу форсировав реку Жеребец и вклинившись в глубину обороны ВСУ, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, в настоящее время ВС России ведут зачистку населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.
- Как отметили в Минобороны, Кировск окружен лесистыми участками и возвышенностями, что затрудняло действия наступающих российских войск.
Тактика ВСУ
- В ведомстве сообщили, что ВСУ стянули к населенному пункту внушительные силы в количестве 3 бригад, всего было задействовано до 19 батальонов.
- Украинские войска в Кировске использовали типичную тактику и превратили каждый дом и подвалы в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя, отметили в Минобороны.