Военная операция на Украине

Бойцы группировки "Запад" на краснолиманском направлении завершают освобождение населенного пункта Кировск (украинское название - Заречное) на севере ДНР, сообщили в Минобороны России.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Ход освобождения

Подразделения группировки "Запад" использовали в Кировске на краснолиманском направлении эффект внезапности, с ходу форсировав реку Жеребец и вклинившись в глубину обороны ВСУ, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, в настоящее время ВС России ведут зачистку населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.

Как отметили в Минобороны, Кировск окружен лесистыми участками и возвышенностями, что затрудняло действия наступающих российских войск.

Тактика ВСУ