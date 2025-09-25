В украинской армии воюют целые подразделения, состоящие из граждан стран НАТО, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины направляют на наиболее сложные участки линии боевого соприкосновения подразделения, укомплектованные гражданами Польши и Болгарии. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"На сегодняшний день в большей степени на сложных участках уже находятся подразделения тех же поляков, болгар, которые забыли, как мы их спасли от турок, так бы не было Болгарии, не было бы болгарского народа, он бы был турками ассимилирован, и о Болгарии никто бы больше не вспоминал. Но сегодня они с оружием в руках пришли убивать нас и многие другие западные славяне сегодня против нас", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время в рядах украинской армии воюют целые подразделения, состоящие из граждан стран НАТО, которые отправляются на передовую для боевого слаживания и испытания новой техники и вооружений.

Боевые действия, по словам депутата, ВСУ ведут под эгидой западных инструкторов.