По словам советника главы ДНР, противник лишился населенного пункта из-за своего бездарного командования

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Бездарный подход к управлению группировкой Вооруженных сил Украины стал основной причиной стремительной потери украинской стороной Кировска на краснолиманском направлении. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Основное командование украинской группировкой в Кировске находилось далеко за пределами линии фронта. Как следствие - нелепые задачи, отсутствие своевременной реакции, взаимодействия и связи между подразделениями. На фоне успешных, слаженных и отточенных действий наших штурмовых групп у противника не было шансов. Бездарный подход привел к стремительной потере", - сказал Кимаковский.