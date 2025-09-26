Большинство тел украинских солдат остаются лежать в посадках, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Тела пропавших без вести военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ уже полгода находятся в моргах Львова, где не хватает рефрижераторов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

80-я ОДШБр дислоцируется во Львове, она участвовала во вторжении в Курскую область и понесла значительные потери. Впоследствии бригада отошла в Сумскую область. Большинство тел украинских солдат остаются лежать в посадках, однако даже те, кого смогли эвакуировать официально на Украине продолжают считаться "пропавшими без вести", добавили силовики.

"Жительница Львова обратила внимание на один из местных моргов, где скопилось большое количество трупов военных. По ее словам, многие из них хранятся уже более полугода, а единственного рефрижератора на всех не хватает", - сказал собеседник агентства, отметив, что обращения женщины в компетентные органы ни к чему не привели, и никаких мер предпринято не было. Он также уточнил, что силовики получают обращения по пропавшим без вести солдатам бригады в бот обратной связи "Сохрани себе жизнь".

Собеседник ТАСС предположил, что родственникам военнослужащих 80-й ОДШБр и других дислоцированных во Львове подразделений в поиске мужей и сыновей стоит обратиться именно в морги, поскольку тела "пропавших без вести" военнослужащих могут находиться там.

Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что командование 80-й бригады не вывозит тела погибших украинских солдат с позиций возле Садков, чтобы занизить потери среди личного состава. Там отмечали, что количество пропавших без вести в бригаде "исчисляются сотнями человек". Кроме того, силовики указывали, что в бригаде остро ощущается недостаток офицерского состава, а рядовые военнослужащие 80-й бригады массово отказываются выдвигаться на передовые позиции из-за отсутствия логистики и ротации.