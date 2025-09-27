Украинские солдаты вывели из подвала одного из домов на окраине населенного пункта группу мирных жителей, которые прятались от обстрелов, сообщил Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 27 сентября. /ТАСС/. Украинские войска взяли в заложники группу мирных жителей, прикрываясь которыми покинули Кировск. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, людей вывели из убежища и увели под дулами автоматов.

"В Кировске противник в очередной раз отметился, сбежав, прикрываясь мирными жителями. По подтвержденной информации, ВСУ вывели из подвала одного из домов на окраине населенного пункта группу мирных жителей, которые прятались от обстрелов. Под дулами автоматов группа украинских солдат ушла на территорию Украины. Они знали, что наши бойцы не откроют огонь по противнику, если рядом с ними гражданские. Фактически, люди стали заложниками", - сказал Кимаковский.

Он подчеркнул, что судьба мирных жителей не известна, отследить их дальнейший путь не удалось.

Ранее ТАСС сообщал, что ВСУ в Шандриголове на краснолиманском направлении убили женщину, которую держали в заложниках. Спасти российским войскам удалось лишь ее ребенка.