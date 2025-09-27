Наемники убивали мирное население в селах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Европейские карательные отряды в селах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей устраивали "охоту на двуногих" - убивая мирное население. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в беседе с ТАСС Водолацкий сообщал о том, что наемники из Польши, Болгарии, Германии и Канады, которые находятся в создаваемой РФ буферной зоне, также выступают в роли заградотрядов, расстреливая мобилизованных украинцев в случае их отступления или сдачи в плен военнослужащим ВС РФ.

"На этих территориях [Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей] раньше были не отряды самообороны Украины, а стояли карательные отряды из представителей Франции, Чехии, Болгарии, Колумбии, латинских стран, которые приехали сюда для того, чтобы наконец-то свои низменные чувства реализовать, "охотясь на двуногих", показывая, что они здесь хозяева. И вот в этих населенных пунктах они убивали, грабили, насиловали от мала до велика", - сказал собеседник агентства.

22 мая 2025 года президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил о принятии решения о создании буферной зоны вдоль границы РФ и Украины. По словам главы государства, задачу уже решают Вооруженные силы России.