Противник сосредоточен в лесу Харьковской области

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Около 20 солдат ВСУ остаются заблокированными в Синельниковском лесу Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении продолжается уничтожение блокированных в лесу подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. На текущий момент их численность составляет около двух десятков человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщали, что командование ВСУ прекратило попытки деблокирования окруженных в Синельниковском лесу подразделений, оставив их умирать.

Также отмечалось, что российские военные уничтожили более половины личного состава ВСУ, попавшего в окружение в лесу.