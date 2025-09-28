Киев несет большие потери, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие наносят плотные удары по Дроновке - последнему форпосту Вооруженных сил Украины у Северска Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев несет большие потери.

"Касаемо населенного пункта Северск: <...> последний форпост в районе населенного пункта Дроновка сейчас под очень плотным огневым воздействием российской армии, что вынуждает украинское командование либо перебрасывать свои войска, либо передислоцировать их от населенного пункта, поскольку потери, которые несут украинские боевики, невозможно восполнить из-за плотного огневого воздействия. Логистика противника здесь нарушена", - сказал он.

Марочко отметил, что у Дроновки российские силы ведут "очень активные бои".

24 сентября Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие улучшили свое тактическое положение у Дроновки и продвинулись вдоль железной дороги. По его словам, от населенного пункта силы РФ отделяет 1,5 км.