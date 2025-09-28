28 сентября, 09:03
Марочко: освобождение Дроновки нарушит логистику ВСУ на севере Северска

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Западное направление у населенного пункта тоже находится под плотным огневым воздействием ВС РФ, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Освобождение российской армией населенного пункта Дроновка и продвижение в направлении Платоновки уничтожит логистику Вооруженных сил Украины на севере Северска Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы овладеем Дроновкой и продвинемся по направлению населенного пункта Платоновка, то вся северная часть населенного пункта Северска будет лишена нормальной логистики. У противника остается только западное направление [у Северска], которое уже тоже под плотным огневым воздействием российской армии", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие наносят плотные удары по Дроновке - последнему форпосту противника у Северска. 

