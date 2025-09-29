В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики отметили, что данные приведены за минувшие сутки

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Обстрелов ДНР со стороны украинских военных за минувшие сутки не зафиксировано. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

"Фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины не зафиксировано", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что данные приведены за минувшие сутки.

Ранее управление сообщило о женщине, раненой из-за детонации мины "Лепесток", которыми ВСУ дистанционно минируют прифронтовую зону. Инцидент произошел в поселке под Горловкой.