Песков: ВС РФ реагируют на провокации европейцев против судоходства на Балтике

Российские военные иногда "вынуждены принимать "меры, призывающие к порядку", отметил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ вынуждены иногда принимать меры в ответ на провокации европейских стран, мешающие судоходству в различных акваториях, в том числе на Балтике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ряде акваторий, в том числе и на Балтике, европейские страны, прибрежные государства предпринимают очень много провокационных действий, которые, с нашей точки зрения, абсолютно не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об инцидентах с торговыми судами.

"Иногда это заставляет наши Вооруженные силы принимать, скажем так, меры, призывающие к порядку", - подчеркнул представитель главы государства.

Пресс-секретарь президента России не стал комментировать публикации СМИ о задержании у берегов Франции нефтяного танкера по подозрению в нарушении санкций. "Что касается конкретного судна, о котором мы говорим, я ничего не могу сказать, не располагаем никакой информацией, поэтому не знаем, о каком судне идет речь", - пояснил Песков.