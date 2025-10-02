В ЛНР используют роботов с катушками для ускорения работы связистов

Замначальника связи с позывным Якуб отметил, что использование НРТК позволяет прокладывать кабельные линии без непосредственного участия человека на каждом участке

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Для механизации прокладки кабелей линий связи в Луганской Народной Республике используются робототехнические комплексы (НРТК). Они значительно ускоряют работу связистов, сообщил ТАСС заместитель начальника связи 7-й бригады Южной группировки войск с позывным Якуб.

"Линию надо маскировать в первую очередь, и уже исходя из этого выбирается тип, и как она будет прокладываться - человек положит ее тихонько, либо это поедет НРТК с катушечкой и размотает. <...> Почти каждую неделю [применяется НРТК], а то и чаще", - сказал собеседник агентства.

Якуб отметил, что использование НРТК позволяет прокладывать кабельные линии без непосредственного участия человека на каждом участке. По его словам, робот с катушкой транспортирует кабель на необходимое расстояние и разворачивает его по маршруту, при этом связист сопровождает процесс и обеспечивает подключение на конечной точке.

"С учетом того, что нужно носить за собой все больше и больше, становится тяжело. Поэтому охота положить это все на машинку, которая просто поедет и сделает это сама, доставит на точку, либо проложит линию, либо просто хотя бы поедет рядом с тобой и все тяжелое повезет на себе, если все равно необходим человек на другом конце. В полную связиста не заменит ни одна машина", - добавил Якуб.