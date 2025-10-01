Реклама на ТАСС
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:29
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Вооруженные силы Украины "стопроцентно" получат американские крылатые ракеты Tomahawk, но они никак не повлияют на ситуацию на фронте, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Структуры внутри ВСУ будут доукомплектовываться за счет оставшейся на Украине молодежи, заявили в российских силовых структурах.

Основные события 2 октября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:11

Атаки ВСУ по населенным пунктам ДНР за минувшие сутки не зафиксированы. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

Таким образом, ВСУ четвертые сутки подряд не открывают огонь по населенным пунктам ДНР.

21:03

Наводчик-оператор танка Т-90 ефрейтор Юрий Шадрин уничтожил девять украинских солдат в ходе захвата опорного пункта ВСУ. 

