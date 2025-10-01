Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

Вооруженные силы Украины "стопроцентно" получат американские крылатые ракеты Tomahawk, но они никак не повлияют на ситуацию на фронте, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Структуры внутри ВСУ будут доукомплектовываться за счет оставшейся на Украине молодежи, заявили в российских силовых структурах.

