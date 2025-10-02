"Мозги промывают, но сознание меняется". Заявления Путина об Украине на "Валдае"
17:14
ТАСС собрал главные заявления президента по ситуации на Украине
- Путин заявил, что народ Украины для Запада и их "прислуги в Киеве" - расходный материал. "Им не жалко этого народа. Этот народ для них - расходный материал. Для глобалистов-экспансионистов на Западе и их прислуги в Киеве", - сказал он. При этом президент отметил, что можно задать себе другой вопрос: могло ли быть иначе?
- Поощрявшие действия Киева и вооружавшие его на самом деле "плевать хотели" на интересы как России, так и Украины, заявил Путин.
- Глава государства считает, что проблемы в отношениях РФ и Украины являются объективным следствием распада СССР.
- Ситуация на Украине была бы иной в условиях многополярного мира, так как коллективное решение было бы гораздо более ответственным и взвешенным, заявил Путин.
- По словам президента, ситуация на Украине для западных стран - это "карта" в более масштабной игре. "Для других стран, для них эта ситуация - в данном случае на Украине - это карта в другой, более масштабной игре, причем в их собственной игре, и, как правило, даже не связанной с конкретными проблемами стран вообще и в данном случае этой конкретной страны и стран, вовлеченных в конфликт. Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля и немножко заработать на войне", - сказал Путин.
- Президент выразил уверенность в том, что в ситуации вокруг Украины постепенно возьмет верх "добрая воля".
- Путин заявил, что на Украине постепенно происходят изменения в общественном сознании. "Я думаю, что и на Украине изменения происходят постепенно. Мы это видим, как бы там мозги людям не промывали. Все-таки изменения происходят в общественном сознании. Да и в подавляющем большинстве стран мира", - сказал он.
- Российский лидер заявил, что западные инструкторы принимают участие в боевых действиях на Украине.
- По мнению Путина, снижение возраста мобилизации на Украине не даст результата. Элита на Украине не воюет, а только посылает на убой своих граждан, армия там "рабоче-крестьянская", сказал президент.
- Порядка 150 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины с января по август дезертировали из армии. Украина в сентябре потеряла 44,7 тыс. военнослужащих, половина которых приходится на безвозвратные потери.
- Глава государства указал, что руководству Украины в условиях высоких потерь и невозможности их восполнения следует подумать над переговорами с Россией.