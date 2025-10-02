Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаВоенная операция на Украине
Статья

"Мозги промывают, но сознание меняется". Заявления Путина об Украине на "Валдае"

Президент РФ выступил на ежегодном заседании клуба "Валдай". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что во всем мире с нетерпением ждали это обращение
Редакция сайта ТАСС
17:14
© Сергей Булкин/ ТАСС

ТАСС собрал главные заявления президента по ситуации на Украине

  • Путин заявил, что народ Украины для Запада и их "прислуги в Киеве" - расходный материал. "Им не жалко этого народа. Этот народ для них - расходный материал. Для глобалистов-экспансионистов на Западе и их прислуги в Киеве", - сказал он. При этом президент отметил, что можно задать себе другой вопрос: могло ли быть иначе?
  • Поощрявшие действия Киева и вооружавшие его на самом деле "плевать хотели" на интересы как России, так и Украины, заявил Путин.
  • Глава государства считает, что проблемы в отношениях РФ и Украины являются объективным следствием распада СССР.
  • Ситуация на Украине была бы иной в условиях многополярного мира, так как коллективное решение было бы гораздо более ответственным и взвешенным, заявил Путин.
  • По словам президента, ситуация на Украине для западных стран - это "карта" в более масштабной игре. "Для других стран, для них эта ситуация - в данном случае на Украине - это карта в другой, более масштабной игре, причем в их собственной игре, и, как правило, даже не связанной с конкретными проблемами стран вообще и в данном случае этой конкретной страны и стран, вовлеченных в конфликт. Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля и немножко заработать на войне", - сказал Путин.
  • Президент выразил уверенность в том, что в ситуации вокруг Украины постепенно возьмет верх "добрая воля".
  • Путин заявил, что на Украине постепенно происходят изменения в общественном сознании. "Я думаю, что и на Украине изменения происходят постепенно. Мы это видим, как бы там мозги людям не промывали. Все-таки изменения происходят в общественном сознании. Да и в подавляющем большинстве стран мира", - сказал он.
  • Российский лидер заявил, что западные инструкторы принимают участие в боевых действиях на Украине.
  • По мнению Путина, снижение возраста мобилизации на Украине не даст результата. Элита на Украине не воюет, а только посылает на убой своих граждан, армия там "рабоче-крестьянская", сказал президент.
  • Порядка 150 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины с января по август дезертировали из армии. Украина в сентябре потеряла 44,7 тыс. военнослужащих, половина которых приходится на безвозвратные потери. 
  • Глава государства указал, что руководству Украины в условиях высоких потерь и невозможности их восполнения следует подумать над переговорами с Россией. 
 
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине