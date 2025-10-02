Путин: Киеву лучше подумать о том, как договариваться

Власти РФ много раз об этом говорили, отметил президент

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Руководству Украины в условиях высоких потерь и невозможности их восполнения следует подумать над переговорами с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Лучше киевскому руководству подумать о том, как договариваться. Мы об этом много раз говорили и предлагали это сделать", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что Вооруженные силы РФ наступают "каждый день". "И закрепиться [ВСУ] не успевают, и подготовить личный состав не успевают. Да еще и потери больше, чем возможность восполнить личный состав на поле боя", - сказал Путин.

Как отметил российский лидер, ВСУ в сентябре потеряли 44,7 тыс. военнослужащих, половина которых приходится на безвозвратные потери. "За это время набрали по принудительной мобилизации только, по-моему, 18 с лишним тысяч. 14,5 тысячи примерно вернули после излечения из госпиталей. Посмотрите, если сложить, сколько мобилизовали, сколько вернули из госпиталей и сколько потеряли, получается минус 11 тысяч. В месяц! Не только нет восполнения на линии боевого соприкосновения, а уменьшение идет", - сказал Путин.

Порядка 150 тыс. украинских военных дезертировали из ВСУ с января по август. При этом, как отметил Путин, Украине вряд ли удастся решить проблему восполнения потерь за счет понижения возраста мобилизации. "Есть только один способ [восполнить потери ВСУ] - понизить призывной возраст мобилизации. Но это не даст результата. По мнению и наших, и, кстати, западных специалистов, это вряд ли принесет положительный результат, потому что нет времени на подготовку", - отметил российский лидер.