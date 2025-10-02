Это выступление ждал весь мир. Путин призвал западные элиты уняться и спать спокойно
ТАСС собрал основные заявления главы государства
- Нынешняя ситуация в мире, когда все меняется очень быстро и при этом зачастую кардинально, требует быть готовыми к чему угодно. При этом ответственность каждого человека особенно велика, а ставки при текущем раскладе дел "чрезвычайно высоки".
- Путин уверен, что многополярность в современном мире уже сложилась. Глава государства отметил, что ежегодный доклад валдайского клуба посвящен проблеме многополярного, полицентричного мира. Эта тема давно на повестке дня, но сейчас она достойна особого внимания.
- Всем странам в условиях многополярного мира необходимо искать точки совпадения интересов, никто уже не готов играть по правилам, заданным где-то "за океанами", заявил он.
- По словам Путина, СССР и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, но оба раза получили отказ "с порога".
- Как заявил президент, могущество США и их союзников в конце XX века достигло пика, однако нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром и диктовать всем, "как дышать".
- По словам главы государства, вряд ли возможно дать инструкцию по применению полицентричного мира, тем более что все инструкции даются лишь для того, чтобы их нарушать.
- Попытка западных стран контролировать все и вся вызывает у них самих перенапряжение, указал Путин. "Попытка контролировать все и вся вокруг вызывает перенапряжение. Оно бьет по внутренней стабильности, вызывая у граждан стран, которые пытаются играть роль этих "грандов", <...> законный вопрос: а зачем нам все это надо?" - обрисовал ситуацию российский лидер.
- Путин отреагировал на попытки западной гегемонии русской пословицей "против лома нет приема, окромя другого лома". Он подчеркнул, что институты глобального управления, созданные в прежнюю эпоху, "утратили свою эффективность".
- Власти некоторых стран пытаются "запретить" политических оппонентов, вызывающих большее доверие у граждан, но это не работает, сказал президент.
- Путин предупредил Европу, что в США запрос общества привел к достаточно радикальной смене политического вектора, и этот пример может быть заразителен.
- Страны Запада стыдливо называют санкциями карательные меры против России, но их усилия потерпели полный крах, заявил глава государства. "Россия проявила высочайшую степень устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств. Мы испытываем в этой связи законную гордость за Россию, наших граждан и за наши вооруженные силы", - отметил Путин.
- Мировой баланс без России не выстраивается, заявил президент.
- По мнению Путина, Россия необходима мировому сообществу как очень весомая часть всеобщего равновесия. "Оказалось, что та самая мировая система, откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает, потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия, и не только из-за своей территории, народонаселения, оборонного, технологического и индустриального потенциала, из-за своих полезных ископаемых, хотя, конечно, все, что я сейчас перечислил, очень-очень важно", - сказал российский лидер.
- Президент заявил, что некоторые страны все еще надеются нанести России "стратегическое поражение".
- Тем, кто "хотел заставить народ России страдать", пора успокоиться, и выстраивать иные отношения, сказал Путин. "Вроде бы уже не раз шумели, угрожали полной блокадой, пытались заставить народ России, как они сами выражались, (слов тут подобрали, не постеснялись),<...> страдать, строили планы - один фантастичней другого. Мне кажется, что пора уже успокоиться, осмотреться, понять реалии, и как-то выстраивать отношения в совершенно другом направлении", - заявил он.
- Путин надеется, что невозможность нанесения России "стратегического поражения" постепенно уяснят даже самые "упрямые тугодумы".
- "Блоковые замашки" некоторых государств, нацеленные на конфронтацию, не имеют смысла и являются анахронизмом, заявил он.
- По мнению президента, европейские политики пытаются "залатать трещины" в "здании" Европы путем формирования образа врага в лице России. "Мы видим, например, с каким усердием наши европейские соседи стремятся залатать, подштукатурить трещины, пошедшие по "зданию" Европы. Однако они хотят преодолеть раскол, укрепить пошатнувшееся единство, которым прежде так кичились, вовсе не посредством эффективного решения внутренних проблем, а за счет раздувания образа врага", - указал он.
- Путин назвал чушью "мантру" политиков стран Европы о возможной войне с Россией. "Большинство людей в Европе не могут взять в толк, чем же им так страшна Россия, что для противостояния ей нужно все туже затягивать пояса и забыть о собственных интересах, просто сдать их, вести политику явно себе в ущерб. Но правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом", - сказал российский лидер.
- Большинство жителей Европы не понимают, чем так страшна Россия, как уверяют их власти, указал Путин.
- Президент призвал европейских политиков, постоянно вещающих о российской угрозе, уняться. "Честно говоря, так и хочется сказать [европейским политикам]: "Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами", - указал Путин.
- По его словам, Москва внимательно следит за набирающей силой милитаризации Европы, которая сама себя запугивает "высосанными из пальца" угрозами со стороны РФ.
- Путин указал, что отечественная история доказала, что слабость страны недопустима, и Россия никогда ее не проявит. "Наша история доказала: слабость недопустима, потому что создает соблазн, иллюзию, что какой-то вопрос с нами можно решить с помощью силы. Слабости и нерешительности Россия не проявит никогда. Пусть об этом помнят те, кому мы мешаем самим фактом нашего существования - те, кто лелеет мечты о нанесении нам этого самого стратегического поражения. Кстати говоря, те, кто активно об этом говорил, как у нас, говорят: иных уж нет, а те далече - где эти деятели?" - сказал Путин.
- Президент назвал "корневой первопричиной" украинского и других кризисов политику Запада после холодной войны.
- Ситуация в международных отношениях такова, что в безопасности себя не чувствует вообще никто, указал Путин.
- Президент заявил, что украинская трагедия является болью для украинцев и для русских, "для всех нас". По его словам, народ Украины для Запада и их "прислуги в Киеве" - расходный материал. Поощрявшие действия Киева и вооружавшие его, по мнению Путина, на самом деле "плевать хотели" на интересы как России, так и Украины.
- Двусторонние проблемы России и Украины были объективным следствием распада СССР, сказал российский лидер.
- Путин считает, что ситуация на Украине была бы иной в условиях многополярного мира, так как коллективное решение было бы гораздо более ответственным и взвешенным.
- Ситуация на Украине для Запада является "картой" в более масштабной игре, для него это повод и способ решить свои задачи, заработать на войне, заявил глава государства.
- Россия благодарна всем странам, прилагавшим в последние годы усилия по украинскому урегулированию.
- Путин заявил, что ответственность за продолжение украинского конфликта лежит на Европе, которая постоянно эскалирует ситуацию.
- Президент выразил уверенность в том, что в ситуации вокруг Украины постепенно возьмет верх "добрая воля".
- Глава государства заявил, что на Украине постепенно происходят изменения в общественном сознании. "Я думаю, что и на Украине изменения происходят постепенно. Мы это видим, как бы там мозги людям не промывали. Все-таки изменения происходят в общественном сознании. Да и в подавляющем большинстве стран мира", - сказал президент .