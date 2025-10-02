Путин: Россия нужна миру как весомая часть всеобщего равновесия

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия необходима мировому сообществу как очень весомая часть всеобщего равновесия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Оказалось, что та самая мировая система, откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает, потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия, и не только из-за своей территории, народонаселения, оборонного, технологического и индустриального потенциала, из-за своих полезных ископаемых, хотя, конечно, все, что я сейчас перечислил, очень-очень важно", - сказал российский лидер.