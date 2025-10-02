Путин: желающим "заставить народ России страдать" пора успокоиться

Президентт призвал понять реалии и выстраивать иные отношения

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Тем, кто "хотел заставить народ России страдать", пора успокоиться, и выстраивать иные отношения, сказал на пленарной сессии "Валдая" президент РФ Владимир Путин.

"Вроде бы уже не раз шумели, угрожали полной блокадой, пытались заставить народ России, как они сами выражались, (слов тут подобрали, не постеснялись),<...> страдать, строили планы - один фантастичней другого. Мне кажется, что пора уже успокоиться, осмотреться, понять реалии, и как-то выстраивать отношения в совершенно другом направлении", - сказал он.