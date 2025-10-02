Путин: те, кто науськивал Киев, плевать хотели на интересы и РФ, и Украины

© Сергей Булкин/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Поощрявшие действия Киева и вооружавшие его на самом деле "плевать хотели" на интересы как России, так и Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Те, кто поощрял, подначивал, вооружал Украину, науськивал ее на Россию, десятилетиями взращивал там оголтелый национализм и неонацизм, да честно говоря, извините за моветон, плевать хотели не только на российские интересы, но и на, собственно, украинские, подлинные интересы народа этой страны", - сказал Путин.