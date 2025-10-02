Путин: Россия внимательно следит за набирающей силой милитаризацией Европы

Европа сама себя запугивает "высосанными из пальца" угрозами, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Москва внимательно следит за набирающей силой милитаризации Европы, которая сама себя запугивает "высосанными из пальца" угрозами со стороны РФ. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии "Валдая".

"Мы прекрасно знаем, насколько все угрозы относительно агрессивных планов России, которыми Европа сама себя запугивает, высосаны из пальца я сейчас только что об этом сказал, но самовнушение вещь опасная, и мы просто не можем не уделять внимания тому, что происходит. Не имеем права этого делать из соображения обеспечения нашей собственной безопасности. Повторю, нашей обороны и безопасности. Поэтому внимательно следим за набирающей силой милитаризацией Европы", - сказал Путин.