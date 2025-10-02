Путин назвал украинскую трагедию болью для украинцев и русских

Президент РФ отметил, что это боль "для всех нас"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Украинская трагедия является болью для украинцев и для русских, "для всех нас". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Страшный пример и украинская трагедия. Это боль для украинцев и для русских, для всех нас. Причина украинского конфликта хорошо известна любому, кто взял на себя труд поинтересоваться предысторией его нынешнего самого острого этапа. Не буду повторять, уверен, присутствующие в этом зале хорошо их знают и знают мою позицию по этому вопросу, я много раз ее формулировал", - сказал Путин.