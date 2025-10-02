Путин считает, что ситуация на Украине была бы иной в условиях многополярности

Президент РФ отметил, что коллективное решение было бы гораздо более ответственным

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Ситуация на Украине была бы иной в условиях многополярного мира, так как коллективное решение было бы гораздо более ответственным и взвешенным, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Как решалась бы ситуация на Украине? Если бы была многополярность, разные полюса примерили бы ситуацию вокруг украинского конфликта, что называется "на себя": на те потенциальные зоны напряжения, разломы, которые есть в их собственных регионах, - и тогда коллективное решение было бы гораздо более ответственным и взвешенным", - сказал Путин.