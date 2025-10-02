Путин надеется, что невозможность "поражения" РФ дойдет "и до тугодумов"

Жизнь покажет обреченность этого плана, отметил российский лидер

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин надеется, что невозможность нанесения России "стратегического поражения" постепенно уяснят даже самые "упрямые тугодумы". Такое заявление глава государства сделал на пленарной сессии "Валдая".

"Некоторые, правда, упорно надеются все-таки добиться своего, нанести России, как они говорят, "стратегическое поражение". Ну если они не видят обреченности этого плана и упорствуют, но все-таки надеюсь, что жизнь покажет и это дойдет до самых упрямых тугодумов", - отметил Путин.