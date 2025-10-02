Путин: европейские политики пытаются "залатать трещины" в здании Европы

Для этого они формируют образ врага в лице России, подчеркнул президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Европейские политики пытаются "залатать трещины" в "здании" Европы путем формирования образа врага в лице России, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Мы видим, например, с каким усердием наши европейские соседи стремятся залатать, подштукатурить трещины, пошедшие по "зданию" Европы. Однако они хотят преодолеть раскол, укрепить пошатнувшееся единство, которым прежде так кичились, вовсе не посредством эффективного решения внутренних проблем, а за счет раздувания образа врага. Старый пример, но фокус в том, что люди-то в этих странах все видят, понимают. Поэтому на улицы выходят, несмотря на нагнетание, как я уже говорил, ситуации на внешнем контуре и поиск этого врага. Причем врага они воссоздают привычного, придуманного уже столетиями назад - Россию", - отметил Путин.