Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему

Ответственность каждого человека особенно велика, подчеркнул президент

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Нынешняя ситуация в мире, когда все меняется очень быстро и при этом зачастую кардинально, требует быть готовыми к чему угодно. При этом ответственность каждого человека особенно велика, а ставки при текущем раскладе дел "чрезвычайно высоки", обратил внимание президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии "Валдая".

"Мы уже не раз отмечали, что живем в такое время, когда все меняется и меняется очень быстро. Я бы сказал, кардинально меняется при этом. Никому из нас не дано, конечно, в полной мере предвидеть будущее, однако это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всему, что может произойти, - подчеркнул глава государства. - Практически, как показывает и время, и последние события, готовыми нужно быть к чему угодно. Ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика: и за свою собственную судьбу, за судьбу страны и всего мира. И ставки здесь чрезвычайно высоки".