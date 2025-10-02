Путин назвал украинскую армию рабоче-крестьянской

Президент РФ отметил, элиты не сражаются в ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Армия на Украине является "рабоче-крестьянской", элиты не сражаются в ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Читайте также

Это выступление ждал весь мир. Путин призвал западные элиты уняться и спать спокойно

"На самом деле, армия-то простая, рабоче-крестьянская, там, на Украине. Элиты-то не воюют. Они только посылают на убой своих граждан, и все. Поэтому и такое количество дезертиров", - сказал он.

Президент также отметил, что в ВСУ с января по август 2025 года зафиксировано порядка 150 тыс. случаев дезертирства. Глава государства подчеркнул, что изменение призывного возраста на Украине с 21 года до 18 лет не изменит ситуацию. "Поэтому, ну, опустят призывной возраст до 21 года или до 18 лет - это не решит уже проблему, но это надо понять", - подчеркнул Путин.

Российский лидер также выразил надежду, что киевский режим все-же найдет в себе силы сесть за стол переговоров. "Надеюсь, что это понимание [необходимости переговоров] лидерам киевского режима придет. И они все-таки найдут в себе силы для того, чтобы сесть за стол переговоров", - сказал Путин.