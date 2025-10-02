Путин: снижение возраста мобилизации на Украине не даст результата

Президент РФ отметил, что времени на подготовку мобилизованных у них нет

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут решить проблему восполнения потерь за счет снижения возраста подлежащих мобилизации, потому что времени на подготовку мобилизованных у них нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Есть только один способ [восполнить потери ВСУ] - понизить призывной возраст мобилизации. Но это не даст результата. По мнению и наших, и, кстати, западных специалистов, это вряд ли принесет положительный результат, потому что нет времени на подготовку", - отметил российский лидер.