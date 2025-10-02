ТАСС: в Купянске уничтожили пункт управления БПЛА, прикрывавший отход солдат ВСУ

Также ВС РФ поразили спецоборудование, сообщили в силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в селе Подолы на окраине Купянска. Оператор БПЛА ВСУ, в частности, прикрывал отступающие из города группы противника, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Подолах на окраине Купянска уничтожен пункт управления БПЛА противника. Этот оператор не только беспокоил наши силы, но и прикрывал группы ВСУ, которые выходили из города", - сообщили там.

В силовых структурах РФ добавили, что вместе с пунктом управления уничтожено спецоборудование.